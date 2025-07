¿Reavivaron la disputa? Blur "celebró" reunión de Oasis promocionando su propio show en Wembley

Durante la década de los 90 dos bandas del Reino Unido protagonizaron una extensa disputa mediática por coronarse como los reyes del britpop. Oasis y Blur compitieron por reconocimientos, ventas de discos e hitos para convertirse en los líderes indiscutidos del movimiento, generando masivos grupos de fans para ambos conjuntos.

Este viernes 4 de julio se concretó el primer show de la esperada gira de reunión de Oasis tras 16 años separados y deleitando a los miles de fanáticos que llegaron hasta Cardiff para presenciar el espectáculo.

En paralelo, Blur, que ha tenido actividad regular en los últimos años, aprovechó la fiebre por el britpop para promocionar el estreno en cines de su concierto en el mítico Estadio Wembley en Londres. Grabado en 2023, el show marcó el primer concierto del grupo en casi una década en ese legendario escenario

"Pueden ver la película completa arrendándola en los diversos servicios de streaming de Estados Unidos", fue la invitación del grupo británico, mientras Oasis regresaba a la música.

blur: Live at Wembley Stadium

