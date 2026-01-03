Reproducciones de Prince en Spotify aumentan tras final de "Stranger Things"

El fallecido artista estadounidense Prince está viendo un importante aumento en su catálogo de Spotify luego del capítulo final de la serie "Stranger Things".

Desde el estreno del episodio el 31 de diciembre, "Purple Rain", originalmente lanzada en 1984, aumentó en 243 % en las reproducciones globales en Spotify y del 577 % en las reproducciones globales de la Generación Z, según Variety.

Otro éxito de Prince, "When Doves Cry", también experimentó un aumento del 200 % en las reproducciones globales, así como un incremento del 128 % en las reproducciones de la Generación Z.

Las reproducciones totales del catálogo de Prince han aumentado un 190 %, con un incremento del 88 % en las reproducciones de la Generación Z.

Ambas canciones aparecieron en momentos claves del episodio final de "Stranger Things", que culminó luego de cinco temporadas en Netflix.