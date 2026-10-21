Histórico de The Offspring deja la banda: "Espero volver más pronto que tarde"
La decisión busca "atender un repentino y bastant serio problema de salud", dijo el músico.
La decisión busca "atender un repentino y bastant serio problema de salud", dijo el músico.
El guitarrista Kevin John "Noodles" Wasserman, miembro de la banda punk The Offspring desde 1985, anunció que deja las presentaciones en vivo del grupo, a raíz de un "repentino y bastante serio problema de salud".
"Con profunda tristeza tengo que anunciar que debo alejarme de las presentaciones en vivo por un tiempo, para atender un repentino y bastant serio problema de salud", dice la declaración compartida por la banda.
"El resto de la banda me apoya, son sumamente comprensivos y seguirán haciéndolos rockear a todos en mi ausencia. Espero estar de vuelta en los escenarios más pronto que tarde. Hasta entonces, los extrañaré a todos con todo mi corazón", agrega el mensaje.
Por ahora, The Offspring seguirá girando y el próximo show agendado es en The Wiltern, en Los Angeles, California, este sábado 24 de octubre; mientras que el 21 de noviembre se espera su presentación en Ciudad de México, en el festival Corona Capital 2026.