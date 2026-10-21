Histórico de The Offspring deja la banda: "Espero volver más pronto que tarde"

El guitarrista Kevin John "Noodles" Wasserman, miembro de la banda punk The Offspring desde 1985, anunció que deja las presentaciones en vivo del grupo, a raíz de un "repentino y bastante serio problema de salud".

"Con profunda tristeza tengo que anunciar que debo alejarme de las presentaciones en vivo por un tiempo, para atender un repentino y bastant serio problema de salud", dice la declaración compartida por la banda.

"El resto de la banda me apoya, son sumamente comprensivos y seguirán haciéndolos rockear a todos en mi ausencia. Espero estar de vuelta en los escenarios más pronto que tarde. Hasta entonces, los extrañaré a todos con todo mi corazón", agrega el mensaje.

Por ahora, The Offspring seguirá girando y el próximo show agendado es en The Wiltern, en Los Angeles, California, este sábado 24 de octubre; mientras que el 21 de noviembre se espera su presentación en Ciudad de México, en el festival Corona Capital 2026.