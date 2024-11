Rod Stewart actuará en Glastonbury 2025 en el bloque de leyendas

El cantante Rod Stewart será una de las atracciones principales de la próxima edición del Festival Glastonbury.

El evento confirmó que el ex Faces ocupará el bloque destinado a los artistas considerados como "leyenda" durante la jornada dominical. Ese espacio lo han ocupado cantantes como Dolly Parton, Barry Gibb, Shania Twain y Kylie Minogue, entre otros.

A través de un comunicado Stewart señaló que se siente "orgulloso, preparado y más capaz de complacer y encantar a mis amigos de Glastonbury".

Esta será la primera actuación de Rod Stewart en Glastonbury desde el año 2002, edición que encabezó junto a Coldplay, Roger Waters y Stereophonics.

Glastonbury 2025 se realizará entre el 25 y el 29 de junio.

We're excited to announce that Sir @RodStewart will play the Sunday teatime legend slot at Glastonbury 2025. pic.twitter.com/RP1kWuUZeU