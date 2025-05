Sernac oficia a Lotus por problemas de seguridad en concierto de System of a Down

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió un oficio contra la productora Lotus por problemas de seguridad en el concierto de System of a Down, llevado a cabo el miércoles 30 de abril en el Parque Estadio Nacional.

Mediante un comunicado, el organismo gubernamental señaló que la organización del evento, al que asistieron cerca de 50 mil personas, no cumplió completamente con las condiciones esperadas para su realización.

"El Sernac tomó conocimiento, tanto a través de reclamos como de redes sociales, de problemas en la producción y desarrollo del evento, en particular, relacionadas con aspectos de seguridad en el consumo, y del espacio habilitado para el concierto", señalan desde la entidad fiscalizadora.

En este contexto, el Sernac compartió el relato de una consumidora, quien indicó que al momento de nominar la entrada el 25 de abril, se enteró que el sector de galería había sido eliminado, siendo enviada a cancha general y perdiendo oportunidad de solicitar un reembolso: "El 30 abril, el show fue caótico: fui empujada, pisada, tirada al suelo y abrieron mi mochila. y salí con lesiones. Además, hubo nulo control: gente con cigarrillos, marihuana, alcohol y bengalas. El suelo levantaba polvo, lo que tampoco ayudó. No era la experiencia que pagué ni la que esperaba", lamentó.

En tanto, otro seguidor de la banda armenio-estadounidense dijo que "la organización no tomó las medidas mínimas para asegurar un ambiente seguro y saludable para los asistentes. En particular, no se habilitó un suelo adecuado, lo que provocó que se levantara una gran cantidad de tierra y polvo durante todo el concierto. Esto afectó gravemente la respiración y la visibilidad de los asistentes. Muchos de los presentes, incluyéndome, inhalamos grandes cantidades de polvo durante horas".

Por este motivo, la entidad dio un plazo de 10 días a los organizadores para aclarar los hechos a través de un informe, donde se solicita describir el protocolo de seguridad general del evento, así como las medidas ejecutadas durante el desarrollo del evento para abordar los problemas reportados por las personas consumidoras y si contaba con equipamiento de primeros auxilios

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Sernac oficia a Lotus por el show de System of a Down, ya que el pasado diciembre se reportaron problemas técnicos durante la venta de entradas, lo que obligó a la productora a cambiar de ticketera.