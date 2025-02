Shakira canceló su concierto en Perú tras ser internada de urgencia

Shakira fue hospitalizada de urgencia y canceló el concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran" que realizaría la noche de este domingo 16 en el Estadio Nacional de Lima, en Perú.

La información fue entregada en primera instancia por el medio peruano La República, que asegura que la estrella fue sometida a una endoscopía de urgencia en la Clínica Delgado.

Posteriormente, fue la misma Shakira quien confirmó lo ocurrido en su cuenta de Instagram: "Anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento".

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", agregó.

La artista también se iba a presentar el día 17 de febrero en Lima y aún no ha confirmado si se cancelará esa fecha también.

"Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes", dijo.

La artista confirmó que su plan es realizar el concierto lo antes posible y que su equipo junto a la productora están trabajando en la búsqueda de una nueva fecha.

Cabe recordar que Shakira tiene programados dos conciertos en el Estadio Nacional de Chile para los días 2 y 3 de marzo.