31 Minutos hace historia al anunciar su primer estadio: Fecha, recinto y entradas

31 Minutos hace historia al anunciar su primer show en el Claro Arena, siendo el debut de los títeres más queridos de Chile en un estadio de fútbol de alta convocatoria como es el recinto ubicado en la comuna de Las Condes.

El noticiero más veraz de la televisión cerrará en Chile su gira internacional "Radio Guaripolo Tour" con una presentación a realizarse el próximo 20 de diciembre, a las 19:00 horas, en el recinto de San Carlos de Apoquindo.

Será la última oportunidad de ver este espectáculo en el país, con una duración aproximada de 90 minutos y casi una treintena de canciones. Además, por realizarse a pocos días de Navidad, cerrará con un repertorio navideño especialmente preparado para la ocasión.

Entradas

La venta de entradas para el show será mediante el sistema Puntoticket, comenzando con una preventa este jueves 5 de noviembre, al mediodía, para clientes de las marcas auspiciadoras.

Mientras que la venta general estará disponible desde el mediodía del viernes 6 de noviembre.

Los precios de los tickets van desde 27.600 a 71.300 pesos, incluyendo cargo por servicio.