AC/DC dinamitó el Parque Estadio Nacional ante más de 80 mil personas

Después de 30 años el grupo AC/DC concretó su reencuentro con el público chileno con un explosivo concierto en el Parque Estadio Nacional.

El show comenzó retraso de 30 minutos por el caos vial que se vivió esta jornada en Santiago por el cambio de mando, pero no fue impedimento para que Angus Young y compañía hicieran vibrar a las más de 80 mil personas que repletaron el recinto.

Pese a sus 78 años y haber sufrido problemas de audición que lo alejaron de los escenarios hace unos años, el cantante Brian Johnson confirmó que es una de las voces más emblemáticas del rock con su inigualable e impecable registro en temas como "Thunderstruck" o "Back in Black".

Pero el verdadero emblema del grupo es el incombustible Angus Young, cuya energía y maestría con la guitarra no decayó en las más de dos horas de presentación.

Entre los puntos altos de la noche estuvo un solo de más de 10 minutos que Young realizó durante la frenética "Let there be rock" que continuó incluso sin sus compañeros sobre el escenario.

Otros hits como "Shoot to thrill,Dirty Deeds Done Dirt Cheap,T.N.T." y "Highway to Hell" también fueron parte del repertorio del grupo.

La fórmula inagotable

En Santiago AC/DC no sólo mantuvo el setlist de 21 canciones que presentaron en sus tres conciertos en Brasil, si no que echó mano a su inagotable fórmula para hacer rock and roll.

Una sólida banda de apoyo, el jugueteo de Brian Johnson y los constantes solos y maniobras de Angus Young en la guitarra (con bailes incluidos) son algunos de los sellos inconfundibles del grupo que hacen que sus presentaciones sean únicas y que, por supuesto, no faltaron en esta cita en Santiago.

AC/DC ofrecerá una segunda y última presentación en el Parque Estadio Nacional este domingo 15 de marzo. Aún quedan entradas disponibles en Ticketmaster.