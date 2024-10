Ado, estrella J-pop y voz en "One Piece", llega al Movistar Arena

La cantante y locutora japonesa Ado es una figura del J-pop, y aunque sus shows son visualmente muy llamativos, ella nunca se ve, porque en el espectáculo es su voz la que está presente, en medio de una animación gigante.

La también voz de "Uta" en la película "One Piece Film: Red" lanzó su nueva gira mundial -titulada "Hibana"- con el patrocinio de Crunchyroll, el servicio de streaming más popular del mundo anime.

"Originalmente tuve la idea de llamar a esta gira 'Spark' (chispa). Iniciar una revolución también se puede expresar como 'encender una revolución', y la palabra 'chispa' también se usa a menudo en contextos como 'encender un fuego', 'iniciar un fuego' y 'provocar algo'", afirma Ado.

El tour "iluminará más de 30 ciudades de todo el mundo" y tendrá en Santiago su antepenúltima fecha: 18 de agosto en el Movistar Arena.

Las entradas estarán a la venta a través de Puntoticket, en dos fechas:

I'm sure you're all surprised. I feel the same way.

To be honest, it's a tough schedule, but more than that, I'm proud to be able to tour so many countries and regions as a Japanese artist.

It's like a dream to be alive and be able to tour so many countries.

I'm looking… https://t.co/8ZNtbPdduE