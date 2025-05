Aseguran que Guns N' Roses tocará en Chile durante octubre

Durante el mes de octubre y en un recinto de alta convocatoria se llevaría a cabo el show de Guns N' Roses en Santiago, en el marco del tramo latinoamericano de su actual gira mundial, bajo el extenso nombre de "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour".

Así al menos lo afirman en Brasil, donde se sigue con atención la esperada confirmación de los conciertos, que incluirían paradas en San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Bogotá y Medellín (Colombia), Santiago (Chile) y dos veces en Buenos Aires (Argentina).

Luego, serían cinco conciertos en Brasil: Florianópolis, Sao Paulo, Curitiba, Cuiabá y Brasilia; para luego pasar por Lima (Perú) y Ciudad de México (México).

La actual alineación de Guns N' Roses es liderarada por el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan; acompañados por Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra rítmica), Melissa Reese (teclados y sintetizadores) y Isaac Carpenter (batería).

De concretarse, sería la séptima visita de los Guns a Chile, tras 1992, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022; con tres de ellas con el Estadio Nacional como escenario.