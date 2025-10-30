Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.3°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Baby Rasta & Gringo y Lennox lideran fiesta reggaetonera en el Club Hípico

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El dúo puertorriqueño Baby Rasta & Gringo y su compatriota Lennox aparecen como cabezas de cartel de un show-fiesta que se realizará el 7 de febrero de 2026, en el Club Hípico, bajo el lema de Perreolandia.

Las entradas, en Passline, tienen un valor desde 24.000 pesos en preventa, y la producción anunció que en los próximos días se revelarán más artistas de su parrilla.

Síguenos en Google News
Las + leídas