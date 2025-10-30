Baby Rasta & Gringo y Lennox lideran fiesta reggaetonera en el Club Hípico

El dúo puertorriqueño Baby Rasta & Gringo y su compatriota Lennox aparecen como cabezas de cartel de un show-fiesta que se realizará el 7 de febrero de 2026, en el Club Hípico, bajo el lema de Perreolandia.

Las entradas, en Passline, tienen un valor desde 24.000 pesos en preventa, y la producción anunció que en los próximos días se revelarán más artistas de su parrilla.