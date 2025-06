Británicos Cradle Of Filth regresan a Chile: Santiago y Concepción

La banda británica de metal extremo Cradle Of Filth anunció su regreso a Latinoamérica, en una gira que contempla dos fechas en Chile, con shows en las regiones Metropolitana y del Biobío.

Los conciertos serán en Santiago, el 28 de agoso en Teatro Coliseo; y en Concepción, el 29 de agosto en Havana Club; y son parte de la promoción del disco "The Screaming Of The Valkyries", editado por el sexteto en marzo pasado.

Las entradas para ambos eventos, en que participa como soporte el grupo estadounidense Uada, saldrán a la venta desde el mediodía de este 4 de junio, a través de Puntoticket.