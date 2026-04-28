Ed Sheeran en Chile en 2026: Confirman recinto, fecha, telonero y venta de entradas

La productora DG Medios confirmó las coordenadas del esperado regreso del cantante Ed Sheeran a Chile, el cual se concretará en noviembre de este año.

El británico regresará al país de la mano de su "Loop Tour" con el cual planea promocionar su más reciente disco de estudio titulado "Play".

Sheeran realizará su recorrido por Sudamérica acompañado del estadounidese FINNEAS, conocido por ser el hermano y el productor de la cantante Billie Eilish.

¿Cuándo y dónde es?

El show de Ed Sheeran en Chile se realizará el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Las entradas comenzarán su fase de preventa este lunes 4 de mayo a las 11:00 horas en Ticketmaster. La venta general iniciará el miércles 6 de mayo en la misma plataforma.