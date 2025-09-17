Ex Ella Baila Sola canceló gira por Chile: "Razones de fuerza mayor"

La cantante española Marilia Andrés, quien fuera una de las voces originales del dúo Ella Baila Sola, se presentaría en Chile durante octubre, con seis shows en Santiago y regiones; pero toda la gira fue cancelada.

"El equipo de producción de los conciertos de Marilia de Ella baila Sola pidió disculpas por la cancelación de sus presentaciones en nuestro país, especialmente después del éxito que cosechó durante la gira que hizo en Chile en mayo pasado", dijo la producción.

Se agregó que "todas sus presentaciones fueron suspendidas por razones ajenas a Marilia y estrictos motivos de fuerza mayor informados por la producción de Chile", aunque sin más detalles.