Gorillaz vuelve a Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Gorillaz confirmó su regreso a Sudamérica con una gira que marcará su primera visita extensa a la región desde 2023.

El anuncio llega tras meses de expectación y luego de dos presentaciones en Los Ángeles donde la banda interpretó íntegramente su nuevo álbum, "The Mountain".

El proyecto creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett volverá a los escenarios con su formación en vivo y artistas invitados.

Con un repertorio que incluye clásicos como "Feel Good Inc.,Clint Eastwood" y "On Melancholy Hill", el conjunto reúne un catálogo transversal que combina animación, electrónica, hip hop y rock alternativo.

El nuevo disco, "The Mountain", corresponde al noveno álbum de estudio del grupo y reúne 15 canciones con múltiples colaboraciones internacionales. Entre los artistas invitados figuran Sparks, Trueno, Bizarrap, Omar Souleyman, Anoushka Shankar y Tony Allen, entre otros.

Con más de dos décadas de trayectoria y reconocimientos internacionales, incluyendo su mención en el Guinness World Records como la banda virtual más exitosa del mundo, Gorillaz iniciará su nuevo recorrido internacional con fechas en Reino Unido y Europa antes de su paso por América.

Venta de entradas

Los tickets están disponibles a través de Ticketmaster.cl