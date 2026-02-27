Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Gorillaz vuelve a Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda británica presentará su nuevo álbum "The Mountain" en un esperado reencuentro con el público chileno.

Gorillaz confirmó su regreso a Sudamérica con una gira que marcará su primera visita extensa a la región desde 2023.

El anuncio llega tras meses de expectación y luego de dos presentaciones en Los Ángeles donde la banda interpretó íntegramente su nuevo álbum, "The Mountain".

El proyecto creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett volverá a los escenarios con su formación en vivo y artistas invitados. 

Con un repertorio que incluye clásicos como "Feel Good Inc.,Clint Eastwood" y "On Melancholy Hill", el conjunto reúne un catálogo transversal que combina animación, electrónica, hip hop y rock alternativo.

El nuevo disco, "The Mountain", corresponde al noveno álbum de estudio del grupo y reúne 15 canciones con múltiples colaboraciones internacionales. Entre los artistas invitados figuran Sparks, Trueno, Bizarrap, Omar Souleyman, Anoushka Shankar y Tony Allen, entre otros.

Con más de dos décadas de trayectoria y reconocimientos internacionales, incluyendo su mención en el Guinness World Records como la banda virtual más exitosa del mundo, Gorillaz iniciará su nuevo recorrido internacional con fechas en Reino Unido y Europa antes de su paso por América. 

Venta de entradas

Los tickets están disponibles a través de Ticketmaster.cl

  • Fecha: viernes 4 de diciembre
  • Recinto: Estadio Bicentenario de La Florida
  • Preventa: miércoles 4 de marzo desde las 12:00
  • Venta general: viernes 6 de marzo desde las 12:01

The Mountain Tour 2026

