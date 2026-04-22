Gustavo Santaolalla vuelve a Chile con shows en Santiago y Concepción

El músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla regresa a Chile con su gira "Roncoco Tour", reencontrándose con sus fanáticos chilenos con dos shows en Santiago y Concepción.

Ganador de dos premios Oscar y compositor de bandas sonoras emblemáticas, como "Babel" y "Secreto en la Montaña", además del videojuego y la serie "The Last of Us", se presentará en vivo el 21 de agosto en el Teatro Biobío, de Concepción; y el 23 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago.

Será la primera vez que el líder de Bajofondo se presente en ambos escenarios, prometiendo entregar un recorrido íntimo y poderoso por el repertorio que ha marcado su carrera.

En paralelo a los shows, Santaolalla, quien también trabajó con Jorge González en la creación del disco "Corazones" de Los Prisioneros, realizará una clase magistral titulada "La Música como Identidad y Puente Cultural" el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas, en el Teatro CA660, de Las Condes.

Las entradas tanto para los conciertos como para esta masterclass se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.