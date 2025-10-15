Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Il Volo agotó show en Santiago y anuncia nueva visita para 2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El trío italiano volverá a Chile en el primer trimestre del próximo año.

El trío italiano Il Volo agotó las entradas para su show de este jueves 16 de octubre en el Movistar Arena, confirmando su popularidad en el país, y antes de subirse al escenario ya confirmó una nueva visita.

Así, los tenores Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble confirmaron que durante marzo de 2026 estarán nuevamente en Chile, esta vez en el Arena Monticello.

El show, que tendrá entradas a la venta en Ticketmaster en los próximos días, se realizará el viernes 27 de marzo.

