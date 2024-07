Iron Maiden agotó su primera fecha en el Estadio Nacional y anuncia telonero

Iron Maiden vendió completamente su primer show de noviembre en Chile, que se realizará el 27 de noviembre en el Estadio Nacional, y además anunció a la banda nacional que abrirá el concierto: Dogma.

La segunda presentación, el 28 de noviembre en el mismo escenario, tiene entradas en algunos sectores a través de Ticketmaster, pero también ya agotó sectores como Pacífico, Andes y Cancha.

Maiden presentará en Santiago su gira "The Future Past Tour", que se centra en su último disco, "Senjutsu"; y "Somewhere in Time", de 1986; sumando 5 canciones de otros 5 discos, consideradas como las favoritas de los fans.

En tanto, Dogma presentará en grande su nueva formación, que incluye al virtuoso guitarrista Franco Lama, junto a los tres históricos Gabriel Almazán (voz y guitarra), Sebastián Rojas (batería) y Sandro Trabucco (bajo).

Nacidos en Santiago en 1993, el grupo ha transitado desde un sonido más thrash metal en su primer demo hasta el "over produced groove", con destacados discos como "Improve The Silence" (1997), "Super Fix" (2000) o "Manifiesto" (2005).