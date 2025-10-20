Kali Uchis vuelve a Chile con show en solitario: Fecha, recinto y entradas

La cantante Kali Uchis anunció su regreso a Chile con un concierto en solitario fijado para inicios de 2026.

La estadounidense, que debutó en el país en el marco del festival Lollapalooza en 2023, retornará de la mano de su "The Sincerely, Tour", una nueva gira internacional que también contempla paradas en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México.

Con este recorrido Kali Uchis planea promocionar "Sincerely", su más reciente disco de estudio editado en mayo pasado.

Fecha y recinto

El concierto en solitario de Kali Uchis en Chile está agendado para el jueves 12 de febrero en el Movistar Arena.

Las entradas comenzará su fase de preventa a las 11:00 horas de este lunes 27 de octubre en sistema Puntoticket. En tanto la venta general iniciará el miércoles 29 de octubre.