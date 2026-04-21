Karol G confirmó regreso a Chile con su nueva gira: Fecha y recintos confirmados

Karol G confirmó su regreso a Chile con su gira "Viajando por el mundo Tropitour", la cual anunció este domingo al finalizar su histórica actuación en Coachella, proyectando en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia de los fans: "Nos vamos de tour".

Fue este martes en el que "La Bichota" reveló las fechas de su gira, la cual la llevará por 20 países entre este 2026 y el 2027.

En Chile, la artista colombiana volverá a presentarse en el Estadio Nacional tras agotar tres fechas en el emblemático escenario capitalino en 2024.

Por ahora, Karol G confirmó una única fecha para el jueves 28 de enero de 2027 en el Estadio Nacional.

Los fans chilenos de la intérprete de "Latina Foreva" ya pueden inscribirse en el sitio oficial de la cantante para recibir más información, aunque no se ha detallado ningún precio o ticketera.