Korn confirma su regreso a Chile para 2026

La productora Lotus confirmó que el grupo Korn regresará a Chile a 9 años de su última visita al país.

A través de un clip en redes sociales la productora preguntó a los fans si estaban listos ("are you ready?"), simulando la frase inicial del cantante Jonathan Davis en el gran hit "Blind" de Korn.

Según los detalles conocidos, Korn actuará en Chile en 2026 en el marco de una gira por Sudamérica que incluye paradas en Argentina, Colombia y Brasil.

Esta será la primera presentación de Korn en el país desde su última actuación en 2017. Por ahora se desconoce la fecha exacta y el recinto donde será este show.