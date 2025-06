Kylie Minogue suma segundo show en Chile, aunque con cambio de recinto

La cantante Kylie Minogue anunció un segundo show en Chile con su gira "Tension World Tour", aunque este será en un nuevo recinto.

La diva del pop, que se presentará en el 12 de agosto en el Movistar Arena, agendó una nueva fecha para el 9 de agosto en el Gran Arena Monticello.

El regreso de la voz de "Can't Get You Out of My Head" ocurrirá a 17 años de su primera y única visita a Chile, donde deslumbró a su público en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Venta de entradas

Las entradas para el show de Kylie Minogue en el Arena Monticello estarán disponibles a través de Ticketmaster a partir del lunes 16 de junio a las 11:00 horas.