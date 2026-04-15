Live Nation y Ticketmaster son declaradas culpables de operar como monopolio

Un jurado federal de Estados Unidos declaró este miércoles que Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en la venta de entradas para eventos en vivo, tras un juicio de cerca de cinco semanas en Nueva York.

El veredicto se produce luego de que, a mitad del proceso, el Departamento de Justicia (DOJ) alcanzara un acuerdo con Live Nation. Sin embargo, el caso continuará porque decenas de estados siguen en la acusación, según informaron NBC y CNN.

El DOJ y unas 40 fiscalías estatales presentaron en 2024 una demanda civil antimonopolio en Nueva York por "monopolización y otras conductas ilegales", buscando incluso una eventual separación de las empresas.

El acuerdo -que debe ser aprobado por un juez- contempla que Ticketmaster pague 280 millones de dólares, además de desinvertir en anfiteatros, modificar acuerdos exclusivos y limitar comisiones al 15 %. Aun así, 34 fiscalías, incluidas Nueva York, California y Texas, mantienen la acusación.

Desde Live Nation defendieron su posición, señalando que no es ilegal ser "grande" ni "exitoso". En tanto, la fiscal de Nueva York, Letitia James, calificó el fallo como una "victoria histórica", postura respaldada por su par de California, Rob Bonta.

En los alegatos finales, el abogado de los estados, Jeffrey Kessler, pidió al jurado "aplicar el sentido común", según NBC. El juez Arun Subramanian deberá ahora definir las sanciones, que podrían incluir multas, compensaciones y cambios al modelo de negocio.

Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80 % de la venta de entradas en grandes salas, gestiona a más de 400 artistas y concentra más del 60 % de la promoción de conciertos y de los grandes anfiteatros en EE.UU.