La cantante Mon Laferte anunció que realizará su primer concierto en el Estadio Nacional de Santiago en 2027.

En sus redes sociales la chilena reveló la extensión de su "Femme Fatale Tour" y su regreso a Chile para esta histórica presentación. Además confirmó actuaciones en el Estadio GNP Seguros de CDMX y el Coliseo GNP de Guadalajara en México.

El show de Mon Laferte en el Estadio Nacional de Chile será el próximo 1 de mayo de 2027.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes 30 de noviembre a las 10:00 horas en Ticketmaster.