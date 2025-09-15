Mon Laferte se suma al cartel del festival Ruidosa en el Parque O'Higgins

El Festival Ruidosa, fundado por Francisca Valenzuela, anunció que la cantante Mon Laferte se suma al cartel de artistas de cara a su próxima edición de octubre.

La artista chilena residente en México volverá al país de la mano de este evento, el cual promete contar sólo con artistas femeninas sobre el escenario, además de conversatorios y actuaciones de stand up comedy.

En particular Mon Laferte será uno de los platos fuertes de la segunda jornada del certamen, el cual se realizará en el Parque O'Higgins este 11 y 12 de octubre.

Además de la voz de "Pornocracia", Ruidosa tendrá en su cartel a Myriam Hernández, Princesa Alba, Nicole, Francisca Valenzuela, Javiera Parra, Supernova, Javiera Mena, Villano Antillano, Pamela Leiva, Paloma Salas, Akriila, Cami, Fran Maira y Paula Rivas, entre muchas otras.

Las entradas para el Festival Ruidosa se pueden adquirir en sistema Puntoticket.