Orquesta Usach vuelve al Barrio Yungay y debuta en el Teatro Municipal de Viña del Mar

La Orquesta Usach realizará dos conciertos gratuitos la próxima semana, marcando su regreso al Barrio Yungay y su debut en el Teatro Municipal de Viña del Mar, bajo la dirección de Christian Lorca, quien se estrenará al frente del elenco.

La primera presentación será el miércoles 14 de enero, a las 19:30 horas, en la Parroquia San Saturnino de Plaza Yungay, como parte de la Gala del Roto Chileno.

En tanto, el jueves 15, a las 20:00 horas, el programa se repetirá en el Teatro Municipal de Viña del Mar, con entrada liberada.

El repertorio incluirá la obertura de "Las bodas de Fígaro" y el Concierto para clarinete de Mozart —con Pablo Valdés como solista—, además de la Sinfonía en do mayor de Georges Bizet.

Los conciertos se enmarcan en la itinerancia permanente de la Orquesta Usach y cuentan con apoyo del Ministerio de las Culturas.