Pixies agrega segunda fecha en el Teatro del Lago en Frutillar

El grupo Pixies anunció un segundo concierto en el Teatro del Lago en Frutillar tras el éxito de su primera fecha.

Los estadounidenses retornarán al país con su disco "The Night the Zombies Came" (2024) bajo el brazo con fechas confirmadas en el Santander Arena de Santiago y en esta ciudad del sur de Chile.

Al concierto del 25 de noviembre, Pixies sumó una nueva presentación en el Teatro del Lago para el 24 de noviembre.

Las entradas para este show comenzarán su preventa este 29 de octubre en sistema Puntoticket.