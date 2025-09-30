Rapera y bailarina Sofía Gabanna regresa a Chile con un show solista

Sofía Gabanna, rapera, bailarina y cantautora hispano-argentina, anunció su regreso a Chile, tras participar en 2023 en el festival Lollapalooza, y se presentará como solista durante diciembre en Santiago.

La artista, quien está promocionando su disco debut, "Sideral", editado en 2024, estará el 5 de diciembre en el escenario de la Sala Metrónomo, en el Barrio Bellavista, show que tiene entradas a la venta en Passline, desde 28.750 pesos.

Con guiños al hip-hop, jazz, R&B y ritmos latinos, Sofía Gabanna cita como influencias a Amy Winehouse, Lauryn Hill, Whitney Houston y Fito Páez.