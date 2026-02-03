Show de DJO en Chile cambia de recinto y amplía su capacidad

La productora Lotus anunció que el show en Chile de DJO, proyecto musical del actor Joe Keery, cambió de recinto y amplió su capacidad.

La estrella de "Stranger Things" será parte de la próxima edición de Lollapalooza Chile y el protagonista de uno de los sideshow del evento.

Originalmente su encuentro íntimo con sus fans estaba agendado en el Teatro Coliseo. Sin embargo, ante la alta demanda que genera su espectáculo se decidió trasladar la presentación al Teatro Caupolicán para el día 16 de marzo.

Las entradas para el concierto de DJO se pondrán a la venta este miércoles 4 de febrero a las 10:00 horas en Puntoticket. Los boletos adquiridos para el show en el Teatro Coliseo son válidos para esta presentación.