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Show de Movimiento Original en el Bicentenario de La Florida cambia de fecha
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El grupo celebrará sus 20 años de carrera.
El grupo celebrará sus 20 años de carrera.
El grupo Movimiento Original anunció un cambio de fecha para el masivo concierto que ofrecerán a fines de año en el estadio Bicentenario de La Florida.
En la ocasión, la banda nacional celebrará sus 20 años de carrera junto a los españoles de SFDK y los chilenos ChysteMC y Shamanes Crew.
Originalmente el show se iba a llevar a cabo el 21 de noviembre. Sin embargo la producción a cargo informó que el espectáculo se concretará finalmente el 5 de diciembre de 2026.
Las entradas se encuentran disponibles en sistema Ticketmaster con precios que parten en los $19.000.