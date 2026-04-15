Show de Movimiento Original en el Bicentenario de La Florida cambia de fecha

El grupo Movimiento Original anunció un cambio de fecha para el masivo concierto que ofrecerán a fines de año en el estadio Bicentenario de La Florida.

En la ocasión, la banda nacional celebrará sus 20 años de carrera junto a los españoles de SFDK y los chilenos ChysteMC y Shamanes Crew.

Originalmente el show se iba a llevar a cabo el 21 de noviembre. Sin embargo la producción a cargo informó que el espectáculo se concretará finalmente el 5 de diciembre de 2026.

Las entradas se encuentran disponibles en sistema Ticketmaster con precios que parten en los $19.000.