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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Show de Movimiento Original en el Bicentenario de La Florida cambia de fecha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo celebrará sus 20 años de carrera.

Show de Movimiento Original en el Bicentenario de La Florida cambia de fecha
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El grupo Movimiento Original anunció un cambio de fecha para el masivo concierto que ofrecerán a fines de año en el estadio Bicentenario de La Florida.

En la ocasión, la banda nacional celebrará sus 20 años de carrera junto a los españoles de SFDK y los chilenos ChysteMC y Shamanes Crew.

Originalmente el show se iba a llevar a cabo el 21 de noviembre. Sin embargo la producción a cargo informó que el espectáculo se concretará finalmente el 5 de diciembre de 2026.

Las entradas se encuentran disponibles en sistema Ticketmaster con precios que parten en los $19.000.

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