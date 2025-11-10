Show de Shakira cambia de recinto: será en el Parque Estadio Nacional

El 22 de noviembre se concretará el regreso de Shakira, a pocos meses de su último y accidentado paso por el país, y aunque el concierto estaba programado en el Estadio Nacional, ahora se traslada al Parque Estadio Nacional, la explanada donde ya se presentó en abril pasado.

La productora Fénix explicó que "por razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha".

Según la empresa, este recinto "permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans".

Así se trasladarán las ubicaciones del estadio al parque.

Aunque todas las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva locación, la producción explicó que habrá disponible un proceso de devolución, cuyos pasos se detallarán por correo a todos los compradores.

El concierto aún tiene entradas a la venta, a través de Puntoticket, con valores entre 66.988 y 384.500 pesos, según la ubicación.