Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.5°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Show de Shakira cambia de recinto: será en el Parque Estadio Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tal como en los conciertos de abril pasado, la colombiana no ocupará el principal recinto deportivo.

Show de Shakira cambia de recinto: será en el Parque Estadio Nacional
 ATON archivo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 22 de noviembre se concretará el regreso de Shakira, a pocos meses de su  último y accidentado paso por el país, y aunque el concierto estaba programado en el Estadio Nacional, ahora se traslada al Parque Estadio Nacional, la explanada donde ya se presentó en abril pasado.

La productora Fénix explicó que "por razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha".

Según la empresa, este recinto "permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista, reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans". 

Imagen foto_00000001
Así se trasladarán las ubicaciones del estadio al parque.

Aunque todas las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva locación, la producción explicó que habrá disponible un proceso de devolución, cuyos pasos se detallarán por correo a todos los compradores.

El concierto aún tiene entradas a la venta, a través de Puntoticket, con valores entre 66.988 y 384.500 pesos, según la ubicación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada