Sticky Fingers vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda Sticky Fingers anunció su regreso a Chile en el marco de su gira latinoamericana.

A cuatro años de su última visita, el grupo -conocido por su mezcla de rock psicodélico, reggae e indie soul- vuelve a suelo nacional para presentarse en el Teatro Caupolicán el próximo 19 de agosto.

En este esperado show, los australianos contarán con The Terrys como invitados especiales, e incluirán en su repertorio todos los éxitos de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes.

Venta de entradas

Las entradas para Sticky Fingers en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del martes 28 de abril a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general inciará el jueves 30 de abril a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.