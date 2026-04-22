Sticky Fingers vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
La banda regresa a suelo nacional a cuatro años de su última visita.
La banda regresa a suelo nacional a cuatro años de su última visita.
La banda Sticky Fingers anunció su regreso a Chile en el marco de su gira latinoamericana.
A cuatro años de su última visita, el grupo -conocido por su mezcla de rock psicodélico, reggae e indie soul- vuelve a suelo nacional para presentarse en el Teatro Caupolicán el próximo 19 de agosto.
En este esperado show, los australianos contarán con The Terrys como invitados especiales, e incluirán en su repertorio todos los éxitos de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes.
Las entradas para Sticky Fingers en Chile estarán disponibles en Ticketmaster a partir del martes 28 de abril a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.
En tanto, la venta general inciará el jueves 30 de abril a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.