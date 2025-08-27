The Gathering regresa a Chile, con Anneke nuevamente en la voz

La banda neerlandesa de metal/rock atmosférico The Gathering anunció su regreso a Chile, en el marco de los shows que realiza con su antigua y más emblemática vocalista, Anneke van Giersbergen, y que iniciaron en junio pasado en su país.

Van Giersbergen fue parte de la banda entre 1994 y 2007, grabando destacados discos, como "Mandylion", que este 2025 cumple 30 años, lo que motiva el reencuentro.

El concierto se realizará el 17 de octubre de 2026, en el Movistar Arena, pero las entradas se venderán desde este 28 de agosto a través de Puntoticket, con valores entre 40.250 y 113.850 pesos, según la ubicación.

The Gathering tiene una cercana relación con el público chileno, que protagonizó la grabación en 2007 del disco en vivo "A Noise Severe", en el Teatro Caupolicán.

Luego, en 2010, el quinteto donó la recaudación de su concierto de abril, para ir en ayuda de los damnificados por el terremoto del 27-F.