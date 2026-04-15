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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Tras 8 años: banda japonesa toe anunció su regreso a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los nipones estuvieron en 2018 en el país.

Tras 8 años: banda japonesa toe anunció su regreso a Chile
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El grupo japonés de post-rock toe se presentará por segunda vez en Chile, a ocho años de su debut y en el marco de la promoción del disco "Now I See the Light", que en 2024 terminó con casi una década sin publicar nuevas canciones.

Los cuatro músicos nipones tocarán en Santiago el 10 de septiembre en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins., con entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores de 

toe actualmente gira por Europa con su tour "LONELINESS WILL SHINE", que también incluye un repertorio de grandes éxitos de sus 25 años de carrera.

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