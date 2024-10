Viva Belgrado de España y Heavenly de Inglaterra estarán en Matucana 100

Bajo el nombre de Un Último Deseo Fest, el sábado 26 de octubre Matucana 100 recibirá a bandas extranjeras y nacionales, con énfasis en sonidos hardcore, punk, emo e indie.

Los grupos que estarán en la jornada son Viva Belgrado (España), Heavenly (Inglaterra) y los nacionales Estoy Bien, Sastre y Apache, y My Light Shines For You.

Las entradas, en Ticketplus, tienen un valor de 31.785 pesos, con el cargo por servicio incluido.