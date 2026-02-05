Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Zayn confirma show en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A más de una década de su primera visita junto a One Direction, el cantante volverá para presentarse como solista.

Este jueves, Zayn Malik confirmó su regreso a Chile en el marco de su gira "The Konnakol Tour". 

El cantante británico, que debutó como solista en 2016, se presentará el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena. 

Además, el artista estrenará "Konnakol", su quinto álbum de estudio fijado para el 17 de abril. 

Cabe recordar que la primera y única visita de Malik a territorio chileno ocurrió en 2014, cuando era parte de la boyband One Direction.

En aquella ocasión, la boyband -donde compartió con Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y el fallecido Liam Payne- ofreció dos conciertos en el Estadio Nacional como parte de su gira "Where We Are Tour". 

Venta de entradas

Las entradas para Zayn estarán disponibles en Puntoticket a partir del miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador. 

En tanto, la venta general iniciará el viernes 13 de febrero a las 10:01 horas, mediante el mismo sistema. 

