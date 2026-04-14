ZZ Top regresa a Chile con íntimo show: Fecha y recinto confirmados

El grupo ZZ Top anunció su regreso a Chile para ofrecer su primer concierto en el país en 16 años.

El icónico trío volverá a Sudamérica con su formación comandada por Billy F. Gibbons, el baterista Frank Beard y Elwood Francis, quien reemplazó en el bajo al fallecido Dusty Hill.

Los autores de "La Grange" volverán al país de la mano de su último disco "RAW", el cual describen como "un regreso satisfactorio a nuestras raíces y una circunstancia muy especial que estamos encantados de compartir con los amigos y fans que han estado con nosotros todo este tiempo".

¿Cuándo es?

El show de ZZ Top en Chile quedó agendado para el 16 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Las entradas comenzarán su preventa a las 10:00 horas de este miércoles 15 de abril en Puntoticket.