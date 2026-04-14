Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

ZZ Top regresa a Chile con íntimo show: Fecha y recinto confirmados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será su primer concierto en el país en 16 años.

ZZ Top regresa a Chile con íntimo show: Fecha y recinto confirmados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo ZZ Top anunció su regreso a Chile para ofrecer su primer concierto en el país en 16 años.

El icónico trío volverá a Sudamérica con su formación comandada por Billy F. Gibbons, el baterista Frank Beard y Elwood Francis, quien reemplazó en el bajo al fallecido Dusty Hill.

Los autores de "La Grange" volverán al país de la mano de su último disco "RAW", el cual describen como "un regreso satisfactorio a nuestras raíces y una circunstancia muy especial que estamos encantados de compartir con los amigos y fans que han estado con nosotros todo este tiempo".

¿Cuándo es?

El show de ZZ Top en Chile quedó agendado para el 16 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Las entradas comenzarán su preventa a las 10:00 horas de este miércoles 15 de abril en Puntoticket.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada