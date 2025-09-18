Silvio Rodríguez inicia su gira latinoamericana que lo traerá a Chile

El cantautor cubano Silvio Rodríguez arranca este viernes 19 con un concierto en La Habana su nueva gira por América latina, un tour que siente "como ir a casa de viejos y queridos amigos", explica en declaraciones a EFE.

Tras tres años sin subirse a los escenarios, el reconocido trovador asegura por escrito que desea volver a actuar en directo en esta serie de conciertos que está previsto que le lleven a Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia en lo que queda de 2025.

"Lo hago porque siento deseos y porque veo que haciéndolo hago algo de bien a personas que también lo desean. También lo hago porque significa trabajo, cosa muy saludable en este mundo", afirma Rodríguez.

Asegura que "la música y las palabras comunican" y "crean empatías", algo que hace "mucha falta" en la actualidad. Dice además que es un "privilegio" poder "acompañar y vincular".

El artista destaca que ha confeccionado un repertorio con temas clásicos, algunos de su último disco publicado, 'Quería saber', y también ciertas novedades, canciones que aparecerán en su próximo trabajo de estudio, que se llamará 'Cualquiera que nace en Cuba'.

El plan de gira anunciado saltará de Cuba a Chile, donde el trovador no se ha presentado desde 2018, y luego discurrirá, en este orden, por Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, con una fecha en cada país aún por concretar.

Rodríguez no actuaba en América latina desde 2022, cuando cerró su periplo regional con una actuación en el zócalo de Ciudad de México ante más de 100.000 personas. Previamente había hecho una gira de diez años y más de un centenar de conciertos por barrios desfavorecidos de Cuba.

Sobre su calendario para 2026 Rodríguez prefiere no avanzar certezas, más allá de apuntar que puede que "vuelva a hacerlo", eso de subirse a los escenarios a cantar y tocar la guitarra. "Tengo propuestas para España y otros países. Ya veremos", apostilla.