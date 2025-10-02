"Un amigo": Presidente Boric recibió a Silvio Rodríguez en La Moneda

Este jueves, el cantautor Silvio Rodríguez llegó hasta La Moneda para encontrarse con el Presidente Gabriel Boric.

El trovador cubano, que se encuentra en Chile para presentar su álbum "Quería saber", llegó hasta el palacio de gobierno para visitar al Mandatario, a quien dijo considerar "un amigo".

"Venir a Chile siempre es maravilloso. Muchas gracias", declaró brevemente a la prensa presente.

Asimismo, la ministra Camila Vallejo, que había estado con el artista en La Habana el 2012, se sumó a la reunión, que duró alrededor de 35 minutos.

Cabe mencionar que Boric es el cuarto presidente que recibe a Rodríguez en La Moneda ya que, según él mismo reveló, estuvpo en el palacio de gobierno por primera vez junto a Salvador Allende. Posteriormente, el artista se reunió con Patricio Aylwin en 1990, y en 2007, con Michelle Bachelet.

Y de hecho, la exmandataria estuvo presente este lunes en el primero de los conciertos del músico en el Movistar Arena, reencontrandose personalmente en el backstage del recinto.