Música

Taylor Swift anuncia su nuevo disco de estudio "The life of a Showgirl"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Será su primer álbum desde "The Tortured Poets Department" de 2024.

Taylor Swift anuncia su nuevo disco de estudio
La cantante Taylor Swift volvió a sorprender a sus fanáticos con el anuncio de su duodécimo disco de estudio titulado "The life of a Showgirl".

La estadounidense confirmó la noticia en el podcast New Heights que conduce su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. "Tengo que mostrarles algo", dijo la artista, mientras trataba de abrir un maletín blanco con sus iniciales.

Momentos más tarde sacó un disco de vinilo de la caja con su portada difuminada (digitalmente) y confirmó que "este es mi nuevo disco", desatando la euforia en el estudio de grabación del programa.

Este álbum será el sucesor de "The Tortured Poets Department" estrenado en 2024 y el número 12 de su carrera.

Por ahora "The life of a Showgirl" no cuenta con fecha de estreno confirmada, pero su debut debería producirse en las próximas semanas.

