Televisión española desafió a Eurovisión y volvió a hablar de Gaza

"Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina" fue el mensaje, en español e inglés, que exhibió la cadena pública Radio y Televisión Española (RTVE) justo antes de iniciar la transmisión de la gala final del popular festival Eurovisión.

Fueron 16 segundos, sin sonido, con letras blancas sobre un fondo negro; y en un claro desafío a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, que ya había advertido a RTVE que tendría una "multa punitiva" si se repetían comentarios sobre los miles de muertos que deja el ataque israelí sobre Gaza.

El texto en inglés de RTVE fue incluso más explícito, porque usó la frase "When humans righst are at stake", es decir "Cuando los derechos humanos están en juego".

En una emisión anterior, de una fase previa del concurso musical y ante la actuación de la carta israelí, Yuval Raphael, los comentaristas Tony Aguilar y Julia Varela recordaron que RTVE solicitó formalmente a la organización del festival que se abriera un debate sobre la continuidad de este país en medio de la ofensiva israelí en Palestina; lo que además motivó una queja formal de la televisora pública hebrea.

Esto provocó que la UER recordara que las normas de Eurovisión "prohíben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso"; y que "las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, 'Unidos por la música', encarna nuestro compromiso con la unidad".

Además, los conductores citaron las "más de 50.000" muertes palestinas -ya son más de 53.000- que ha provocado el constante ataque que Tel Aviv mantiene desde octubre de 2023, incluyendo más de 15.000 niños, según Naciones Unidas.