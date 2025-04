Mick Jagger se comprometió con su novia 44 años menor

Mick Jagger (81), vocalista de The Rolling Stones, se comprometió con Melanie Hamrick, confirmó la exbailarina de ballet de 37 años, quien contó que el cantante le dio un anillo hace cerca de tres años.

En conversación con Paris Match, Hamrick afirmó que "quizás nos casemos, quizás no" y aseguró que "estamos felices como estamos. Somos tan felices en nuestra vida actual que me daría miedo cambiar algo". La relación comenzó en 2014 cuando se conocieron durante sus respectivas giras profesionales en Japón.

Inicialmente no intercambiaron contactos. "Hubo una chispa, pero nada extraordinario", recordó Hamrick. Jagger tenía otra relación en ese momento.

El músico de 81 años tiene ocho hijos: Deveraux, de 8 años, con Hamrick, y siete de relaciones anteriores, incluyendo su matrimonio con Bianca Jagger (1971-1978).

Sobre la diferencia de 44 años entre ellos, Hamrick dijo: "No me afectan las opiniones. Somos felices y no dañamos a nadie".