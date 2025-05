The Who anuncia su última gira por Norteamérica para 2025

El grupo The Who anunció su gira de despedida en Norteamérica para el segundo semestre de este 2025.

Bajo el título de "The Song Is Over", los británicos confirmaron una serie de conciertos en Estados Unidos y Canadá para cerrar su carrera de más de seis décadas con sus últimas presentaciones en esas latitudes.

"Todas las cosas buenas deben llegar a su fin", indicó el guitarrista Pete Townshend, mientras que el cantante Roger Daltrey señaló que "no es fácil terminar con algo tan grande en mi vida como lo es girar con The Who".

Si bien no hubo referencias explícitas a su participación, se espera que el baterista Zack Starkey -que fue despedido y recontratado en un confuso incidente- esté presente en estos conciertos.

The Who iniciará su gira final por Norteamérica el 16 de agosto en Florida y concluirá el 28 de septiembre con un gran show en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.