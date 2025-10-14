Tras la baja de D4vd: Lollapalooza Chile 2026 suma al cantante Ruel

Este martes, la organización de Lollapalooza Chile 2026 dio a conocer que el cantante Ruel se suma al line-up del evento.

De esta manera, el artista australiano llegará a Parque O'Higgins el viernes 13 de marzo, presentándose en la jornada inaugural junto a nombres como Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii.

Pese a que los organizadores no han dado mayores detalles, la decisión llega unas semanas después de la baja de D4vd, vinculado al proceso judicial en curso por la muerte de una adolescente de 13 años.

¿Quién es Ruel?

Nacido en 2002, el australiano Ruel Vincent van Dijk fusiona pop, R&B y soul, lo que le ha permitido conectar con audiencias jóvenes en todo el mundo.

Desde sus inicios con sencillos como "Dazed & Confused" y "Younger", el músico de 22 años ha logrado reconocimiento internacional, sumando nominaciones y premios en eventos como los ARIA Music Awards y los MTV Europe Music Awards.

Así, el artista se ha convertido en uno de los talentos emergentes más seguidos en redes, destacando por su voz madura y su capacidad para moverse entre varios géneros musicales.