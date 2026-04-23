Usando una silla como flauta: El surrealista Tiny Desk de la española Amaia

La cantante española Amaia Romero es la protagonista del más reciente Tiny Desk, el famoso ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR, que se publicó este jueves.

En su debut en el icónico estudio de grabación, por el que han pasado Adele, Coldplay, Bad Bunny y hasta 31 Minutos, la artista entregó un espectáculo nada de convencional, incluyendo un momento surrealista en el que utilizó una silla plegable como si fuera una flauta al introducir "Nanai".

Siendo una muestra de su capacidad artística y experimental, pasando del piano a cantar en japonés, Amaia conquistó con su mezcla de géneros, creatividad instrumental y encanto con el público, al que se dirigió en inglés con claro nerviosismo.

"La cantante y multiinstrumentista española Amaia se mueve entre la ferocidad y la dulzura. Su música juega con el flamenco, pero nunca olvida sus raíces", destacó NPR.