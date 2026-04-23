Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.1°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Usando una silla como flauta: El surrealista Tiny Desk de la española Amaia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista tuvo un celebrado debut en famoso ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR.

Usando una silla como flauta: El surrealista Tiny Desk de la española Amaia
 NPR Music

"Su música juega con el flamenco, pero nunca olvida sus raíces", destacó NPR.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante española Amaia Romero es la protagonista del más reciente Tiny Desk, el famoso ciclo de actuaciones de la radio pública estadounidense NPR, que se publicó este jueves.

En su debut en el icónico estudio de grabación, por el que han pasado Adele, Coldplay, Bad Bunny y hasta 31 Minutos, la artista entregó un espectáculo nada de convencional, incluyendo un momento surrealista en el que utilizó una silla plegable como si fuera una flauta al introducir "Nanai".

Siendo una muestra de su capacidad artística y experimental, pasando del piano a cantar en japonés, Amaia conquistó con su mezcla de géneros, creatividad instrumental y encanto con el público, al que se dirigió en inglés con claro nerviosismo.

"La cantante y multiinstrumentista española Amaia se mueve entre la ferocidad y la dulzura. Su música juega con el flamenco, pero nunca olvida sus raíces", destacó NPR.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada