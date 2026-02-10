Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Video engañoso: Taylor Swift bailó al ritmo de Bad Bunny, pero no en el Super Bowl

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En varias redes sociales se ha intentado hacer pasar como actual un antiguo registro de la cantante pop.

Video engañoso: Taylor Swift bailó al ritmo de Bad Bunny, pero no en el Super Bowl
 Captura
La guerra por instalar hechos falsos como verdades encuentra un gran aliado en la carrera por tener likes y ganar seguidores en redes sociales, y esta unión tiene ahora un nuevo capítulo que junta a algunos "swifties" con opositores a Trump, al ritmo de Bad Bunny y el Super Bowl.

La actuación del puertorriqueño en el show de medio tiempo en la final del fútbol americano dividió al continente entre partidarios del presidente de EE.UU., defendiendo la cultura anglosajona y rechazando lo latino; y los detractores, felices porque un artista cantó en español en el Levi's Stadium de California.

Así, se ha viralizado un video de la cantante Taylor Swift bailando "en el estadio" al ritmo de la música de Benito y su tema "Tití me preguntó", con un vaso en la mano y acompañada de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

¿La trampa? Aunque el video es real y sí suena el éxito del "conejo malo", el baile de Taylor data de 2024, cuando asistió a la final del US Open, en que Jannik Sinner derrotó a Taylor Fritz.

Las + leídas
En portada