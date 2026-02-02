Zayn Malik da luces de su llegada a Chile: ¿Qué se sabe de su gira por Sudamérica?

Este lunes, el cantante Zayn Malik encendió las alarmas sobre su posible regreso a Sudamérica como solista.

A través de su cuenta de Instagram, el artista dio pistas de las próximas fechas de su gira "Stairway to the Sky", con la que acaba de terminar una residencia de 7 días en Las Vegas.

En este contexto, el músico incluyó en el posteo los emojis de las banderas de Chile, Argentina, Brasil y Perú, dando paso a un inminente anuncio.

Previamente, el músico ya había dado luces de su llegada a la región, con un misterioso cartel en su página web.

Cabe recordar que el debut de Malik en territorio nacional fue junto a One Direction en 2014, con dos fechas en el Estadio Nacional en el marco de la gira "Where We Are World Tour".