Zayn Malik pospondrá su tour tras la muerte de Liam Payne: "Gracias por entender"

Recientemente, en cantante Zayn Malik anunció que aplazará las fechas por Estados Unidos de su gira "Stairway to the sky" después del fallecimiento de su excompañero de la banda One Direction, Liam Payne.

A través de un breve mensaje en sus historias de Instagram, el artista británico dio a conocer su determinación tomada tras el trágico deceso del vocalista ocurrido este miércoles en Buenos Aires, a los 31 años.

"Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, tomé la decisión de posponer las fechas estadounidenses del tour "Stairway to the sky", introdujo Malik.

El artista complementó que "las fechas serán reagendadas para enero y las compartiré tan pronto como quede arreglado dentro de la próxima semana.

En tanto, informó a sus fanáticos que no será necesario efectuar reembolsos, ya que sus "tickets se mantendrán válidos para las nuevas fechas. Los amo a todos y gracias por entender", cerró el exOne Direction.

Ayer, Zayn Malik rindió homenaje a su amigo mediante una publicación en la misma red social, en la que compartió una imagen de los tiempos cuando estaban en la boy band, junto a un emotivo escrito para rendir homenaje a su memoria y recordarlo.

"Espero que donde quiera que estés ahora te encuentres bien y en paz. Y tú sabes qué tan querido eres. Te amo hermano", escribió.