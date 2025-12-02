Tópicos: Magazine | Panoramas
Cartelera de fiestas para el Año Nuevo 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Ya se han confirmado algunas fiestas en Santiago, para quienes quieran recibir el 2026 bailando.
Ya se han confirmado algunas fiestas en Santiago, para quienes quieran recibir el 2026 bailando.
El 31 de diciembre de 2025 es día miércoles y que esté en medio de la semana no impide que la celebración del Año Nuevo 2026 se tome la agenda, particularmente de quienes prefieren "dar los abrazos" en familia y luego partir.
Hasta el momento, en Santiago ya se han confirmado algunas fiestas para quienes quieran recibir el nuevo años bailando.