Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Panoramas

Cartelera de fiestas para el Año Nuevo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ya se han confirmado algunas fiestas en Santiago, para quienes quieran recibir el 2026 bailando.

Cartelera de fiestas para el Año Nuevo 2026
 ATON archivo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 31 de diciembre de 2025 es día miércoles y que esté en medio de la semana no impide que la celebración del Año Nuevo 2026 se tome la agenda, particularmente de quienes prefieren "dar los abrazos" en familia y luego partir.

Hasta el momento, en Santiago ya se han confirmado algunas fiestas para quienes quieran recibir el nuevo años bailando.

Adrenalina 2026

  • 1 de enero de 2026, desde las 0:30 horas, para mayores de 18 años
  • Matucana 100, Santiago
  • Entradas desde 20.000 pesos, en Passline

Claptone The Masquerade

  • 31 de diciembre de 2025, desde las 23:00 horas
  • Fundo Colmito, Concón
  • Entradas desde 47.500 pesos, en Puntoticket

Reload 2026 White Party

  • 31 de diciembre de 2025, desde las 22:30 horas
  • Club Hípico de Santiago
  • Entradas desde 30.000 pesos, en Ticketplus

Año Nuevo Subte 2026

  • 31 de diciembre de 2025, desde las 23:55 horas, para mayores de 23 años
  • Club Subterráneo, Providencia
  • Entradas desde 13.200 pesos, en Ticketplus

Misa Santiago Año Nuevo 2026

  • 1 de enero de 2026, desde las 1:00 horas
  • Club Room, Recoleta
  • Entradas desde 22.000 pesos, en Ticketplus

The Last Dance 2025 → 2026

  • 31 de diciembre de 2025, desde las 23:55 horas
  • Centro Parque, Las Condes
  • Entradas desde 20.000 pesos, en Passline

Año Nuevo Hola 2026

  • 31 de diciembre de 2025, desde las 23:59 horas
  • Teatro Caupolicán, Santiago
  • Entradas desde 21.850 pesos, en Puntoticket

Bar 38 Fiesta de Año Nuevo

  • 1 de enero de 2026, desde las 1:00 horas
  • Bar 38, Puente Alto
  • Entradas desde 11.000 pesos, en Portaltickets

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada