Crimen ambiental: Conaf denunció mutilación del "Coihue Abuelo", de seis siglos de edad

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentó una denuncia por presunto daño ambiental ante la Fiscalía Regional de Los Ríos, debido a la reciente extracción ilegal de corteza del "Coihue Abuelo", un ejemplar de aproximadamente 600 años ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, ícono del área protegida.

El director regional del organismo, Arnoldo Shibar, ingresó la acción legal en conformidad con lo establecido en los artículos 310 y 310 bis de la ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales del Código Penal.

El recurso busca que la unidad especializada del Ministerio Público inicie las diligencias investigativas que estime pertinentes para esclarecer los hechos ocurridos en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, donde se registró un daño de gravedad al denominado Coihue Abuelo, un árbol de alto valor ecológico y patrimonial. Desde la institución también se tomaron medidas de mitigación y preventivas para resguardar el lugar.

"Aportamos la información necesaria para que la denuncia siga su curso respectivo", señaló Shibar.

"Se restringió el uso de ese sendero temporalmente, estamos incorporando también la posibilidad de tener cámaras en el lugar, para tener visión diaria ojalá de la situación del sendero, además queremos poner letreros para los visitantes, que involucren la responsabilidad asociado a estos temas por daño ambiental, junto a esto, estamos reforzando los patrullajes de los guardaparques y prontamente lanzaremos una campaña de difusión en la región que nos permita establecer las responsabilidades de las personas que visitan nuestras unidades de áreas protegidas", precisó el director.